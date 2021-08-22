من ذاكرة اليوم الـ 28 من أغسطس

في العام 476 قبائل الجرمان تحتل روما.

في العام 1916 ألمانيا تعلن الحرب على رومانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.

في العام 1963 مارتن لوثر كينغ يلقي خطابه الشهير I Have a Dream أو عندي حلم في ولاية واشنطن.

في العام 1981 المركز الوطني للتحكم بالأمراض والأوبئة يعلن عن ازدياد مرض فقدان المناعة لدى المثليين، وقد سمي بمرض الإيدز لاحقا.

في العام 1990 العراق يعلن أن الكويت محافظة عراقية وسميت بمحافظة كاظمة وذلك بعد غزوه لها في الـ 2 من أغسطس.

في العام 1992 إيران تبسط سيطرتها الكاملة على جزيرة أبو موسى بعد أن كانت تسيطر عليها جزئيا منذ عام 1971

في العام 1996 طلاق ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز من زوجته ديانا سبينسر.

في العام 2007 البرلمان التركي ينتخب عبد الله غل رئيسا وذلك بالجولة الثالثة من التصويت وبعد اعتراض قادة الجيش والعلمانيين.

في العام 2014 رجب طيب أردوغان يخلف عبد الله غل في رئاسة الجمهورية التركية ويعين أحمد داود أوغلو رئيسا الوزراء.

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