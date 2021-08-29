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من ذاكرة اليوم الـ 30 من أغسطس

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من ذاكرة اليوم الـ 30 من أغسطس

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من ذاكرة اليوم الـ 30 من أغسطس
في العام 1914 القوات الألمانية تستولي على مدينة أميان الفرنسية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى.
في العام 1916 الدولة العثمانية تعلن الحرب ضد رومانيا في الحرب العالمية الأولى.
في العام 1918 الاشتراكية المتزمتة فانيا كابلان تقوم بمحاولة لاغتيال الرئيس والزعيم السوفيتي فلاديمير لينين وذلك لما رأته من خيانته للاشتراكية.
في العام 1928 إعلان تشكيل حزب الاستقلال الهندي
في العام 1946 القوات البريطانية تنسحب من سوريا ولبنان.
في العام 1981 انفجار في مبنى مجلس الوزراء الإيراني في طهران يودي بحياة الرئيس محمد علي رجائي ورئيس الوزراء محمد جواد باهُنَر.
في العام 1991 أذربيجان تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.
من مواليد اليوم الـ 30 من أغسطس
في العام 1959 الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ووزير الداخلية في المملكة العربية السعودية.
في العام 1972 كاميرون دياز، ممثلة أميركية.
من وفيات اليوم الـ 30 من أغسطس
في العام 526 ثيودوريك العظيم، ملك القوط الشرقيين.
في العام 2006 نجيب محفوظ، أديب ومفكر مصري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم الدولي للمختفين ويحتفل بعيد النصر في تركيا

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