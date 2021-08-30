من ذاكرة اليوم الـ 31 من أغسطس

في العام 1290 طرد اليهود من إنجلترا بواسطة الملك الإنجليزي إدوارد الأول.

في العام 1422 هنري السادس يتولى عرش إنجلترا وهو بعمر التسعة أشهر وذلك بعد وفاة والده الملك هنري الخامس.

في العام 1876 خلع السلطان العثماني مراد الخامس لإصابته بمرض عقلي، وتنصيب عبد الحميد بن عبد المجيد الأول خلفا له تحت اسم السلطان عبد الحميد الثاني.

في العام 1897 توماس إديسون يحصل على براءة اختراع كاميرا الصور المتحركة التي أطلق عليها اسم الكينتوغراف.

في العام 1950 سقوط طائرة شركةTWA الرحلة 903 بالصحراء بالقرب من وادي النطرون في مصر، وأدى الحادث إلى مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 55 شخصا.

في العام 1957 الإعلان عن استقلال ماليزيا.

في العام 1978 اختفاء الإمام موسى الصدر أثناء وجوده في ليبيا.

في العام 1982 آخر قوافل المقاتلين الفلسطينيين تغادر بيروت عقب الغزو الإسرائيلي.

في العام 1991 قيرغيزستان وأوزبكستان تعلنان استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

في العام 1992 الملك حسين يوافق على قانون الأحزاب السياسية في الأردن.

في العام 1994 الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي يطالب بتوحيد الجزيرة الأيرلندية يعلن وقف عملياته العسكرية للمرة الأولى منذ 25 عاما.

في العام 1997 ديانا سبينسر طليقة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وصديقها دودي الفايد يموتان في حادث سيارة في نفق ألما في فرنسا.



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