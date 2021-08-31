من ذاكرة اليوم الـ1 من سبتمبر

في العام 1535 الملاح الفرنسي جاك كارتييه يصل إلى منطقة هوشيلاجا والتي أقيمت بها مدينة مونتريال العاصمة الاقتصادية لكندا

في العام 1715 لويس دوق أنجو يتولى حكم فرنسا تحت اسم لويس الخامس عشر وذلك بعد وفاة الملك لويس الرابع عشر

في العام 1920 ظهر للوجود للمرة الأولى لبنان والذي ضم مناطق عدة خاضعة للانتداب الفرنسي، في إطار تصفية تركة الدولة العثمانية

في العام 1923 زلزال مدمر يضرب مدينتي طوكيو ويوكوهاما مخلفًا ما يزيد على 150 ألف قتيل وأكثر من مليوني مشرد

في العام 1969 معمر القذافي يقوم بانقلاب عسكري أبيض على الملك محمد إدريس السنوسي ويستولي على السلطة في ليبيا فيما عرف باسم ثورة الفاتح من سبتمبر

في العام 1985 العثور على حطام سفينة تايتنك الغارقة في المحيط الأطلسي وذلك بعد 73 سنة من غرقها

في العام 1991 الولايات المتحدة تعترف بإستونيا ولاتفيا وليتوانيا كدول مستقلة خرجت من عباءة الاتحاد السوفيتي

في العام 2017 المحكمة العليا الكينية تقضي ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية الكينية وتأمر بإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما

من مواليد اليوم الـ1 من سبتمبر

في العام 1941 طوني فرنجية سياسي لبناني

في العام 1956 أيمن زيدان ممثل سوري

في العام 1968 محمد عطا مصري يعتقد حسب مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه أحد منفذي هجمات 11 سبتمبر 2001

من وفيات اليوم الـ1 من سبتمبر

في العام 870 الإمام البخاري أحد أشهر علماء الحديث وصاحب صحيح البخاري

في العام 1981 ألبرت شبير مهندس معماري وسياسي ألماني ومدير إنتاج أسلحة ألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية



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