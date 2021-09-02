من ذاكرة اليوم الـ2 من سبتمبر

في العام47 قبل الميلاد ملكة مصر كليوباترا السابعة تنصب ابنها شريكا لها في الملك تحت اسم بطليموس الخامس عشر قيصرون.

في العام31 قبل الميلاد القائد الروماني أوكتافيوس ينتصر على خصمة ماركوس أنطونيوس وزوجته ملكة مصر كليوباترا في معركة أكتيوم البحرية

في العام 1192 ريتشارد قلب الأسد يعقد معاهدة صلح مع صلاح الدين الأيوبي ليحتفظ الصليبيون بشريط ساحلي يمتد من صور إلى يافا ويسمح صلاح الدين الأيوبي للحجاج والتجار بزيارة القدس.

في العام 1666 اندلاع حريق في لندن ظل مشتعلا ثلاثة أيام وحول أكثر من عشرة آلاف منزل إلى رماد.

في العام 1811 تأسيس جامعة أوسلو تحت اسم جامعة فريدريك الملكية، تيمنا بالملك فريدريك السادس ملك الدنمارك والنرويج.

في العام 1870 نشوب معركة سيدان ضمن الحرب الفرنسية البروسية حيث أسرت القوات البروسية إمبراطور فرنسا نابليون الثالث ومائة ألف من جنوده.

في العام 1921 الحكومة البريطانية تعترف بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية سلطانا على منطقة نجد بشبه الجزيرة العربية.

في العام 1938 السلطات التركية تقوم بتغيير اسم لواء الإسكندرون إلى الاسم التركي هاتاي.

في العام 1941 أكاديمية العلوم والفنون الأميركية تسجل مجسم جائزة الأوسكار كعلامة تجارية محمية بقانون العلامات التجارية والملكية الفكرية وذلك بعد تحول التمثال لأهم جائزة في عالم السينما.

في العام 1969 تركيب أول آلة صرف آلي في الولايات المتحدة.

من مواليد اليوم الـ 2 من سبتمبر

في العام 1950 سعاد عبد الله ممثلة كويتية

من وفيات اليوم الـ 2 من سبتمبر

1969 هو تشي منه، رئيس جمهورية فيتنام الديمقراطية.



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