من ذاكرة اليوم الـ3 من سبتمبر

في العام 1189 تتويج الملك ريتشارد الأول ملكا على إنجلترا في ويستمنستر.

في العام 1260 وقوع معركة عين جالوت بين المماليك والمغول.

في العام 1683 القوات العثمانية تحقق انتصارا كبيرا في معركة فيينا وذلك عندما تمكنت من فتح ثغرة في الدفاع عن المدينة التي كانت واحدة من أهم العواصم الأوروبية.

في العام 1925 إقامة أول مبارة دولية في كرة اليد.

في العام 1937 اغتيال الحاخام المتطرف غونشتاين في البلدة القديمة من القدس الشرقية.

في العام 1939 المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

في العام 1945 القوات اليابانية في الفلبين تستسلم للحلفاء وذلك مع نهاية الحرب العالمية الثانية.

في العام 1971 الإعلان عن استقلال قطر من المملكة المتحدة.

في العام 1984 انفجار قنبلة بمحطة سكة حديد في كندا يؤدي إلى مقتل وجرح 33 شخصا.

في العام 2004 الزعيم الليبي معمر القذافي يوافق على دفع مبلغ 35 مليون دولار تعويضا لضحايا الملهى الليلي الألماني الذي تم تفجيره عام 1986.

في العام 2013 افتتاح مكتبة برمنجهام، أكبر مكتبة عامة بلدية في المملكة المتحدة.

في العام 2017 كوريا الشمالية تجري سادس اختبار نووي لها.

من مواليد اليوم الـ 3 من سبتمبر

في العام 1936 زين العابدين بن علي، رئيس تونس الأسبق



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