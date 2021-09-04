من ذاكرة اليوم الـ4 من سبتمبر

في العام 1870 هزيمة قوات إمبراطور فرنسا نابليون الثالث أمام القوات الألمانية، ووقوعه أسيرا في يد الألمان.

في العام 1948 الملكة فيلهامينا ملكة هولندا تتنازل عن العرش لابنتها جوليانا.

في العام 1953 انعقاد الدورة الأولى لمجلس الدفاع العربي المشترك في القاهرة.

في العام 1974 الولايات المتحدة تقرر إقامة علاقات دبلوماسية مع ألمانيا الشرقية لتكون آخر دولة غربية تقيم علاقات مع الدولة الشيوعية التي أقيمت بالشطر الشرقي من ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

في العام 1981 اغتيال السفير الفرنسي في لبنان لويس دو لامار.

في العام 1990 الرئيس الأميركي جورج بوش يعفي مصر من ديونها العسكرية.

في العام 1998 تأسيس محرك البحث غوغل على يد سيرجي برين ولاري بايج.

في العام 2014 علماء آثار يعلنون اكتشافهم أقدم عمل فني تجريدي يُنسب إلى إنسان نياندرتال في كهف كورام البحري بجبل طارق.

من مواليد اليوم الـ 4 من سبتمبر

في العام 1926 إلياس الهراوي، رئيس الجمهورية اللبنانية

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