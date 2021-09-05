من ذاكرة اليوم الـ5 من سبتمبر

في العام 635 نجاح المسلمين بقيادة أبو عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد بفتح مدينة دمشق، بعد حصار شديد دافع فيه الروم عن المدينة، ولكن ذلك لم يمنع من سقوطها وطلبهم الصلح فأجابهم أبو عبيدة إلى الصلح.

في العام 1666 خمود حريق لندن الكبير الذي دمر ما يربو على 10 آلاف بناية من بينها كاتدرائية القديس بولس ونجمت عنه وفاة 16 شخصا فقط.

في العام 1725 الملك لويس الخامس عشر ملك فرنسا يتزوج من ماريا ليزينسكا ابنة ملك بولندا.

في العام 1950 الجمعية التأسسية السورية تقر الدستور الجديد للبلاد وتعيد انتخاب هاشم الأتاسي رئيسا لسوريا.

في العام 1951 الملك طلال بن عبد الله بن الحسين يتولى العرش في الأردن بعد اغتيال والده الملك عبد الله في القدس في عملية نجا منها ابنه الأكبر الأمير الحسين بأعجوبة.

في العام 1960 محمد علي كلاي يفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بمدينة روما، وكانت تلك بداية الشهرة العالمية التي أحرزها، ولكنْ باسمه الأصلي آنذاك كاسيوس وليس محمد علي الذي اكتسبه بعد اشهار إسلامه.

في العام 1972 فلسطينيون من منظمة أيلول الأسود يهاجمون مقر البعثة الإسرائيلية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في ميونخ، ويقتلون 11 رياضيا إسرائيليا وهو ما عرف باسم عملية ميونخ.

في العام 1978 بدء مباحثات كامب ديفيد والتي استمرت حتى السابع عشر من ذات الشهر وأسفرت عن توقيع اتفاقيتين بين مصر وإسرائيل.

في العام 1981 الرئيس المصري محمد أنور السادات يصدر قرارا باعتقال جميع القيادات السياسية والصحفية والدينية والطلابية المعارضة ويأمر بإغلاق كل الصحف المعارضة

في العام 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس من العرق الأسود لجمهورية جنوب أفريقيا.



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