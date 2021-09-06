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من ذاكرة اليوم الـ6 من سبتمبر

في العام 1901 الرئيس الأميركي ويليام مكينلي يتعرض لمحاولة اغتيال أدت إلى وفاته في 14 من سبتمبر

في العام 1924 الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في روما من جانب مجموعة من الشيوعيين

في العام 1951 تتويج الملك طلال بن عبد الله على عرش الأردن ليكون خلفا لوالده الملك عبد الله الأول بن الحسين

في العام 1961 أصدر أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح قانونا بنظام انتخابات أعضاء المجلس التأسيسي وبمقتضاه تم تقسيم البلاد إلى 10 مناطق انتخابية.

في العام 1965 الهند تغزو باكستان وتقصف مدينة لاهور

في العام 1976 منظمة التحرير الفلسطينية تأخذ وضع عضو كامل في جامعة الدول العربية

في العام 1983 الاتحاد السوفيتي يقر بإسقاطه طائرة الركاب الكورية الجنوبية بحجة عدم تمكن قائد الطائرة الحربية من تمييز الطائرة على أنها مدنية عندما دخلت المجال الجوي السوفيتي.

في العام 1991 الاتحاد السوفيتي يعترف بجمهوريات البلطيق الثلاثة التي استقلت.

في العام 1997 إجراء مراسم دفن ديانا أميرة ويلز

في العام 2003 جيش الدفاع الإسرائيلي يقدم على عمل عسكري يستهدف الشيخ أحمد ياسين، لكن لم تتمكن المقاتلات الإسرائيلية من اغتياله

في العام 2007 الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ينجو من تفجير انتحاري أدى لمقتل 15 شخصا وجرح 74 آخرين

في العام 2009 الحكومة الإسرائيلية تقر خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القاضية ببناء مئات الوحدات السكنية للمستوطنين في الضفة الغربية برغم الانتقاد الأميركي لهذا القرار.

من مواليد اليوم الـ 6 سبتمبر

في العام 1937 علي المدفع ممثل سعودي

في العام 1940 وحيد جلال ممثل لبناني ومؤدي أصوات اشتهر بشخصية سيلفر الكرتونية

في العام 1978 ريهام عبد الغفور ممثلة مصرية