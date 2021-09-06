من ذاكرة اليوم الـ7 من سبتمبر

في العام 1822 استقلال البرازيل عن البرتغال.

في العام 1848 النمسا تحظر تجارة الرقيق.

في العام 1923 تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول.

في العام 1940 سلاح الجو الملكي البريطاني يبدأ بقصف المدن الألمانية ردا على الحملة الجوية العنيفة التي شنها الطيران الألماني على المدن البريطانية وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

في العام 1961 صدور قانون جديد بشأن وضع علم للكويت يوضح استقلالها.

في العام 1977 توقيع بين بنما والولايات المتحدة تعيد بموجبه الولايات المتحدة السلطة على قناة بنما إلى بنما.

في العام 1978 عقد أول اجتماعات كامب ديفيد بين رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن والرئيس المصري محمد أنور السادات.

في العام 2011 تحطم طائرة كانت تقل فريق لوكوموتيف ياروسلافل الروسي لهوكي الجليد، وأسفر الحادث عن مقتل 43 شخصا.

في العام 2013 اللجنة الأولمبية الدولية تختار طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2020.

من مواليد اليوم الـ 7 سبتمبر

في العام 1934 عمر كرامي رئيس وزراء لبنان السابق.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بيوم الاستقلال في البرازيل وفي تركيا



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