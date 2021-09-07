من ذاكرة اليوم الـ8 من سبتمبر

في العام 1760 الجنرال الإنجليزي جيفري أمهيرست يتمكن من إلحاق هزيمة عسكرية بالقوات الفرنسية في كندا، مما أجبر فرنسا على التنازل عن مدينة مونتريال أهم مدن كندا لصالح المملكة المتحدة.

في العام 1937 سوريا تستضيف مؤتمرا عربيا لمناقشة قضية فلسطين في ظل تزايد الهجرة اليهودية إليها برعاية المملكة المتحدة التي كانت حصلت على حق الانتداب على فلسطين.

في العام 1941 بداية الحصار النازي لمدينة لينينغراد السوفيتية وذلك في الحرب العالمية الثانية.

في العام 1943 إيطاليا تعلن استسلامها بدون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية.

في العام 1949 الزعيم الحبيب بورقيبة يعود إلى تونس بعد غياب أربع سنوات ونصف قضاها في مصر.

في العام 1954 توقيع معاهدة حلف جنوب شرق آسيا في مانيلا بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وتايلاند والفلبين.

في العام 1974 الرئيس الأميركي جيرالد فورد يصدر عفوًا بحق الرئيس السابق ريتشارد نيكسون بشأن فضيحة ووترغيت.

في العام 1980 الرئيسان الليبي معمر القذافي والسوري حافظ الأسد يبدآن في طرابلس مباحثات للوحدة بين بلديهما.

في العام 1986 بدء عرض أول برنامج حواري للمذيعة أوبرا وينفري.

في العام 2007 هجوم انتحاري على ثكنة عسكرية في الجزائر يخلف 30 قتيلا.

من وفيات اليوم الـ 8 من سبتمبر

في العام 1933 الملك فيصل الأول، ملك المملكة العراقية.

في العام 2012 سامي إحسان، ملحن سعودي.



مادة اعلانية