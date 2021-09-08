من ذاكرة اليوم الـ9 من سبتمبر

في العام 914 دخول القائد ذكا الأعور مصر على رأس جيش بعثه الخليفة العباسي ليرد خطر الفاطميين عن مصر حيث تطلعوا للسيطرة عليها بعد بلاد المغرب العربي.

في العام 1493 معركة كربافا، حيث انتصر العثمانيون انتصارا ساحقا على الكروات.

في العام1791 إطلاق اسم الرئيس جورج واشنطن رسميا على العاصمة الأميركية.

في العام 1827 الأسطول المصري بقيادة إبراهيم باشا يصل إلى ميناء نافارين باليونان.

في العام 1940 الطائرات الحربية الإيطالية تقصف مستعمرة تل أبيب اليهودية في فلسطين إبان الحرب العالمية الثانية وتقتل 117 شخصا.

في العام 1948 الإعلان عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المعروفة بكوريا الشمالية وهو اليوم الذي اتخذ يوما وطنيا.

في العام 1965 الحكومة الصينية تقرر منح إقليم التبت حق الحكم الذاتي، وذلك في محاولة لوأد الحركة الانفصالية فيه.

في العام 1976 انضمام فلسطين إلى جامعة الدول العربية بعد الموافقة على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني.

في العام 1999 الإعلان عن قيام الاتحاد الأفريقي في مدينة سرت الليبية.

في العام 2009 حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يفتتح مترو دبي أول مترو في منطقة الخليج العربي.

في العام 2015 الملكة إليزابيث الثانية تحطم رقما قياسيا في اعتلاء عرش بريطانيا وذلك لمدة 63 سنة و7 أشهر و3 أيام.

من مواليد اليوم الـ 9 سبتمبر

في العام 1828 ليو تولستوي، أديب روسي.

في العام 1960 هيو غرانت، ممثل بريطاني.

من وفيات اليوم الـ 9 من سبتمبر

في العام 1976 ماو تسي تونغ، زعيم الحزب الشيوعي الصيني.





مادة اعلانية