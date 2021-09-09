من ذاكرة اليوم الـ10 من سبتمبر

في العام 1844 توقيع معاهدة طنجة التي أنهت الحرب الفرنسية ضد مراكش.

في العام 1937 انعقاد مؤتمر ليون لبحث القرصنة في البحر الأبيض المتوسط أثناء الحرب الأهلية الإسبانية.

في العام 1940 الطائرات الألمانية تقصف قصر بكنغهام مقر ملك المملكة المتحدة في إطار القصف المتبادل بين ألمانيا والمملكة المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية.

في العام 1961 القوات العربية المشتركة المشكلة بقرار من جامعة الدول العربية تصل إلى الكويت وذلك على خلفية الأزمة بين الكويت والعراق.

في العام 1973 مؤتمر قمة دول المواجهة ينعقد في القاهرة لبحث دور الجبهة الشرقية في المعركة القادمة.

في العام 1990 إيران توافق على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع العراق بعد قطيعة استمرت نحو 11 سنة منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية في عام 1980.

في العام 2002 سويسرا التي تشتهر بكونها دولة حيادية تنضم إلى الأمم المتحدة بعد عشرات السنين من التمنع.

في العام 2007 رئيس وزراء باكستان السابق نواز شريف يعود إلى باكستان بعد سبع سنوات في المنفى.

في العام 2012 البرلمان الصومالي ينتخب حسن شيخ محمود رئيسً خلفا لشريف شيخ أحمد

في العام 2015 فريق من الباحثين بقيادة لي روجرز يعلن عن اكتشاف نوع بشري جديد في جنوب أفريقيا وهو إنسان ناليدي.



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