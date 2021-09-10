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من ذاكرة اليوم ال 11 من سبتمبر

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من ذاكرة اليوم ال 11 من سبتمبر

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في العام 1118 حصار الصليبيين مدينة صور وهزيمة الفاطميين والسلاجقة أمام الصليبيين واستيلاء الفرنج على المدينة.
في العام 1840 بريطانيا تقصف بيروت لإرغام محمد علي باشا على ترك الشام.
في العام 1931 الإيطاليون يلقون القبض على المجاهد الليبي عمر المختار وهو مصاب وينزف دما.
في العام 1941 ألمانيا النازية تعلن الحرب على الولايات المتحدة.
في العام 1950 الأميركية فلورانس تشادويك تصبح أول سيدة في العالم تعبر بحر المانش.
في العام 1962 وكالة تاس السوفيتية تعلن ولأول مرة عن مجموعة الصواريخ السوفيتية متوسطة المدى التي نصبها السوفيت في الأراضي الكوبية.
في العام 1971 انضمام البحرين وقطر إلى جامعة الدول العربية.
في العام 1973 انقلاب عسكري في تشيلي بقيادة قادة الجيش وعلى رأسهم أوغستو بينوشيه، يطيح بالرئيس سلفادور أليندي، وأدى الانقلاب إلى مقتله بظروف غامضة في القصر الجمهوري المحاصر.
في العام 1991 الاتحاد السوفيتي يعلن عن سحب القوات السوفيتية من كوبا وينهي تقديم المعونات الاقتصادية لها.
في العام 2001 هجوم بالطائرات يستهدف مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في فيرجينيا، وأشارت أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري.
في العام 2005 القوات الإسرائيلية تكمل انسحابها أحادي الجانب من قطاع غزة.
من مواليد اليوم الـ 11 سبتمبر
في العام 1945 فرانز بيكنباور، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.
في العام 1960 أشرف عبد الباقي، ممثل مصري.
في العام 1965 بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية.
من وفيات اليوم الـ 11 من سبتمبر
في العام 1873 السلطان محمد بن عبد الرحمن، سلطان مغربي من الأسرة العلوية.
في العام 1948 محمد علي جناح، مؤسس دولة باكستان.
في العام 1971 نيكيتا خروتشوف، رئيس الاتحاد السوفيتي.

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