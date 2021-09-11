من ذاكرة اليوم ال 12 من سبتمبر

في العام 1683 انهيار آخر محاولات العثمانيين لغزو عاصمة الإمبراطورية النمساوية فيينا.

في العام 1943 قوات حكومة فرنسا الحرة تستولي على جزيرة كورسيكا الفرنسية بعد طرد قوات حكومة فيشي وقوات ألمانيا النازية منها.

في العام 1944 التوقيع على بروتوكول لندن الذي قسم برلين إلى أربعة قطاعات يتبع كل قطاع دولة من دول الحلفاء.

في العام 1950 الحكومة البلجيكية تطرد جميع موظفي الحكومة الشيوعيين من وظائفهم.

في العام 1953 الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف يصبح أول سكرتير عام للحزب الشيوعي، وبذلك أصبح يجمع بين المنصب الجديد ورئاسة الاتحاد السوفيتي.

في العام 1970 أول طائرة كونكورد تصل إلى مطار هيثرو في لندن قادمة من تولوز في فرنسا حيث كان يجري تجميعها، في أول رحلة لهذه الطائرة الأسرع من الصوت.

في العام 2003 الأمم المتحدة ترفع العقوبات الاقتصادية عن ليبيا بعد موافقة الأخيرة على دفع تعويضات تقدر بنحو 2.7 مليار دولار لضحايا طائرة بان آم.

من مواليد اليوم الـ 12 سبتمبر

في العام 1957 كاظم الساهر، مغن وملحن عراقي.

في العام 1969 فايز المالكي، ممثل سعودي.

من وفيات اليوم الـ 12 من سبتمبر

في العام 1683 الملك ألفونسو السادس، ملك مملكة البرتغال.

في العام 1993 بليغ حمدي، موسيقي مصري.

في العام 2014 صالح المهدي، ملحن وموسيقار تونسي.



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