من ذاكرة اليوم الـ 13 من سبتمبر

في العام 1882 هزيمة أحمد عرابي في معركة التل الكبير وبداية الاحتلال الإنجليزي لمصر.

في العام 1943 تنصيب شيانج كاي شيك رئيسا لتايوان.

في العام 1955 إقامة علاقات دبلوماسية بين ألمانيا الغربية والاتحاد السوفيتي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

في العام 1970 بداية الصدام المسلح بين الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما يعرف باسم أحداث أيلول الأسود.

في العام 1988 الملك فهد بن عبد العزيز يضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام في مكة.

في العام 1993 ياسر عرفات وإسحاق رابين يوافقان على اتفاقية أوسلو القاضية بمنح الفلسطينيين الحكم الذاتي على أراضي السلطة الفلسطينية.

في العام 2001 السلطات الأميركية تسمح بتسيير جزئي للرحلات الجوية المدنية فوق أجواء الولايات المتحدة وذلك بعد منع أي طائرة ركاب من التحليق لمدة يومين بعد هجمات 11 سبتمبر.

في العام 2013 الحكم على المتهمين الأربعة في قضية الاغتصاب الجماعي في دلهي بالإعدام شنقا.

في العام 2017 فوز حليمة يعقوب برئاسة سنغافورة بعد اعتبارها المرشح الوحيد المؤهل لهذا المنصب، لتصبح بذلك أول امرأة مسلمة تتولى رئاسة دولتها.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للقانون



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