من ذاكرة اليوم الـ 14 من سبتمبر

في العام 1812 نابليون بونابرت يتمكن من احتلال موسكو أهم مدن الإمبراطورية الروسية.

في العام 1901 ثيودور روزفلت يتولى رئاسة الولايات المتحدة خلفا للرئيس ويليام ماكينلي الذي توفي متأثرا بجروحه بعد تعرضه لعملية اغتيال في 6 من سبتمبر.

في العام 1917 إعلان النظام الجمهوري في روسيا.

في العام 1960 العراق وإيران والسعودية والكويت وفنزويلا تؤسس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وذلك باجتماعهم في بغداد.

في العام 1982 اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب بشير الجميّل وذلك قبل تسلمه لمهامه بأيام.

في العام 2003 السويد ترفض في استفتاء عام اعتماد اليورو عملة لها.

في العام 2015 فريق ليغو يرصد أول موجات جاذبية نتجت عن اندماج ثقبين أسودين، ما يثبت جزء من نظرية النسبية العامة لأينشتاين.

من مواليد اليوم الـ 14 من سبتمبر

في العام 1978 يوسف الشريف ممثل مصري.

من وفيات اليوم الـ 14 من سبتمبر

في العام 1321 دانتي أليغييري شاعر إيطالي.

في العام 1982 الأميرة غريس كيلي أميرة موناكو.

في العام 1982 بشير الجميّل رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب.



مادة اعلانية