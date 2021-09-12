من ذاكرة اليوم الـ 15 من سبتمبر

في العام 1928 الطبيب البريطاني ألكسندر فلمنج يكتشف البنسلين.

في العام 1935 الزعيم النازي أدولف هتلر يصدر مجموعة من القوانين العنصرية عرفت باسم قوانين نورمبرغ، وتضمنت حرمان اليهود الألمان من حق المواطنة وتبني علم الصليب المعقوف شعارا رسميا لألمانيا النازية.

في العام 1952 الأمم المتحدة توافق على ضم إرتريا إلى إثيوبيا بعد انتهاء الإدارة البريطانية لها.

في العام 1974 صدور مرسوم إنشاء وكالة المخابرات المركزية الأميركية.

في العام 1982 إسرائيل تحتل العاصمة اللبنانية بيروت بشكل كامل في أعقاب اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميّل.

في العام 2009 الإفراج عن الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي اكتسب شهرة عالمية بعدما رشق الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش بحذائه.

في العام 2015 محكمة الجنايات الكويتية تقضي بإعدام سبعة أشخاص مدانين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق وتبرئ أربعة عشر آخرين.

من مواليد اليوم الـ 15 من سبتمبر

في العام 1890 أجاثا كريستي كاتبة روايات بوليسية إنجليزية.

في العام 1911 شفيق نور الدين ممثل مصري.



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