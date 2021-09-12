.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

من ذاكرة اليوم الـ 15  من سبتمبر

  • الخط

من ذاكرة اليوم الـ 15 من سبتمبر

نشر في: آخر تحديث:

من ذاكرة اليوم الـ 15 من سبتمبر
في العام 1928 الطبيب البريطاني ألكسندر فلمنج يكتشف البنسلين.
في العام 1935 الزعيم النازي أدولف هتلر يصدر مجموعة من القوانين العنصرية عرفت باسم قوانين نورمبرغ، وتضمنت حرمان اليهود الألمان من حق المواطنة وتبني علم الصليب المعقوف شعارا رسميا لألمانيا النازية.
في العام 1952 الأمم المتحدة توافق على ضم إرتريا إلى إثيوبيا بعد انتهاء الإدارة البريطانية لها.
في العام 1974 صدور مرسوم إنشاء وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
في العام 1982 إسرائيل تحتل العاصمة اللبنانية بيروت بشكل كامل في أعقاب اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميّل.
في العام 2009 الإفراج عن الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي اكتسب شهرة عالمية بعدما رشق الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش بحذائه.
في العام 2015 محكمة الجنايات الكويتية تقضي بإعدام سبعة أشخاص مدانين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق وتبرئ أربعة عشر آخرين.
من مواليد اليوم الـ 15 من سبتمبر
في العام 1890 أجاثا كريستي كاتبة روايات بوليسية إنجليزية.
في العام 1911 شفيق نور الدين ممثل مصري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية فضيحة في لبنان.. شاهد عراكاً وتكسيراً بوزارة الخارجية
والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله والد طفل سحقته آلية عسكرية بتركيا: ليتني رأيته قبل مقتله
الأكثر قراءة
هجوم حاد على إطلالة روجينا.. هجوم حاد على إطلالة روجينا.. "رقص جريء وفستان قصير"
تغيير مرتقب حول مخالفات المرور بالسعودية.. وهذه التفاصيل تغيير مرتقب حول مخالفات المرور بالسعودية.. وهذه التفاصيل
فيديو صادم من مصر.. اعتداء بالأسلحة البيضاء وسط الشارع! فيديو صادم من مصر.. اعتداء بالأسلحة البيضاء وسط الشارع!
مصر.. هذا الحد الأدنى للأجور يبدأ تطبيقه بعد 3 أشهر مصر.. هذا الحد الأدنى للأجور يبدأ تطبيقه بعد 3 أشهر
الحكاية كاملة.. ضربوا والدتهم وخططوا لتسميمها في مصر الحكاية كاملة.. ضربوا والدتهم وخططوا لتسميمها في مصر
تعليمات جديدة بشأن إجراءات دخول المقيمين والزائرين السعودية تعليمات جديدة بشأن إجراءات دخول المقيمين والزائرين السعودية
قبل أن تذهب
كيف أنقذت زيارة غروسي إلى إيران مفاوضات فيينا من الفشل؟
كيف أنقذت زيارة غروسي إلى إيران مفاوضات فيينا من الفشل؟
اكتشف المزيد