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من ذاكرة اليوم الـ 16  من سبتمبر

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من ذاكرة اليوم الـ 16 من سبتمبر

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من ذاكرة اليوم الـ 16 من سبتمبر
في العام 1776 وقوع معركة مرتفعات هارلم، وهي إحدى معارك حرب الاستقلال الأميركية.
في العام 1804 قام العالم الكيميائي والفيزيائي الفرنسي لويس جوزيف بطلعة في منطاد مملوء بالهيدروجين والتحليق على ارتفاع 7 أمتار. لقياس جاذبية الكرة الأرضية ودرجة الحرارة وضغط الهواء والتركيز الكيميائي.
في العام 1810 استقلال المكسيك عن إسبانيا.
في العام 1916 أول دبابة تدخل إلى ساحة القتال على أيدي البريطانيين وذلك ضد الألمان في معركة السوم إحدى معارك الحرب العالمية الأولى.
في العام 1931 القوات الإيطالية تعدم شنقا المجاهد الليبي عمر المختار.
في العام 1941 شاه إيران رضا بهلوي يتنازل عن العرش لابنه محمد رضا بهلوي.
في العام 1959 الرئيس الفرنسي ديغول يعترف للجزائريين بحق تقرير مصيرهم.
في العام 1963 تأسيس ماليزيا من اتحاد الملايا وسنغافورة وبورنيو الشمالية البريطانية وسراوق.
في العام 1970 ملك الأردن الحسين بن طلال يعلن الحكم العسكري في أعقاب اختطاف أربع طائرات مدنية من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة جورج حبش.
في العام 1982 بدء مذبحة صبرا وشاتيلا في لبنان.
من مواليد اليوم الـ 16 من سبتمبر
في العام 1961 ذكرى مغنية تونسية.
من وفيات اليوم الـ 16 من سبتمبر
في العام 2006 فؤاد المهندس ممثل مصري.
وفي مثل هذا اليوم يحتفل باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون

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