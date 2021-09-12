من ذاكرة اليوم الـ 17 من سبتمبر

في العام 1171 مصر تعود إلى الخلافة العباسية بعد موت آخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله.

في العام 1948 منظمة شتيرن تغتال الكونت فولك برنادوت المعين من الأمم المتحدة للتوفيق بين العرب واليهود في فلسطين.

في العام 1961 إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.

في العام 1978 التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

في العام 1991 كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وجزر المارشال وولايات ميكرونيسيا المتحدة تنضم للأمم المتحدة.

في العام 1997 مصرع 11 دبلوماسيا أجنبيا في البوسنة والهرسك بينهم نائب المبعوث الدولي جبرو فاجنر لدى تحطم طائرتهم قرب سراييفو.

من مواليد اليوم الـ 17 من سبتمبر

في العام 1917 محمود خليل الحصري قارئ قرآن مصري.

في العام 1932 خليفة بن حمد آل ثاني أمير قطر السادس.

من وفيات اليوم الـ 17 من سبتمبر

في العام 1992 عائشة إبراهيم ممثلة كويتية.

في العام 1994 كارل بوبر فيلسوف إنجليزي.

في العام 2006 جاسم حمد الصقر اقتصادي وسياسي كويتي.



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