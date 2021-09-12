من ذاكرة اليوم الـ 18 من سبتمبر

في العام 1502 كريستوفر كولومبوس يصل إلى كوستاريكا وذلك خلال رحلته الاستكشافية الرابعة والأخيرة.

في العام 1851 الإصدار الأول لجريدة نيويورك تايمز.

في العام 1931 اليابان تحتل إقليم منشوريا الصيني.

في العام 1966 بدء تداول عملة ريال قطر ودبي في كل من الإمارتين.

في العام 1991 قنوات MBC تبدأ البث للمرة الأولى.

في العام 1997 الملياردير الأميركي تد تيرنر يتبرع بمبلغ مليار دولار للأمم المتحدة مخصص لتمويل برامج رعاية الأطفال واللاجئين، ويعتبر هذا التبرع أكبر منحة فردية في تاريخه.

في العام 2014 الاسكتلنديون يرفضون الانفصال عن إنجلترا في استفتاء خاص.

في العام 2015 مجلس المستشارين الياباني يقر قانونا يسمح باستخدام القوات المسلحة خارج اليابان لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

من مواليد اليوم الـ 18 من سبتمبر

في العام 1971 لانس آرمسترونج لاعب أميركي في سباق الدراجات الهوائية

في العام 1979 ماغي بو غصن ممثلة لبنانية.

من وفيات اليوم الـ 18 من سبتمبر

في العام 1996 الشيخ عبد الله الجابر الصباح وزير كويتي سابق والمستشار الخاص لأمير الكويت.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بعيد الاستقلال في تشيلي



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