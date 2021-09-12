من ذاكرة اليوم الـ 19 من سبتمبر

في العام 1882 الخديوي توفيق يصدر مرسوما يلغي فيه الجيش المصري.

في العام 1941 قوات ألمانيا النازية تستولي على كييف عاصمة أوكرانيا السوفيتية وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.

في العام 1957 الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض.

في العام 1971 سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية.

في العام 1973 تنصيب الأمير كارل غوستاف ملكا على السويد خلفا لجده الملك غوستاف السادس أدولف وذلك تحت اسم كارل السادس عشر غوستاف.

في العام 1999 قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات التابعة للأمم المتحدة تصل إلى تيمور الشرقية في محاولة لاستعادة النظام والقانون في المنطقة.

في العام 2002 اشتعال الحرب الأهلية في ساحل العاج.

في العام 2002 مقتل خمس إسرائيليين في هجوم انتحاري على حافلة في تل أبيب، وعلى أثر ذلك قامت الدبابات الإسرائيلية بفرض حصار على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات داخل مقر إدارته في رام الله بالضفة الغربية ولم يخرج من هذا الحصار حتى خروجه للعلاج في فرنسا ثم وفاته عام 2004

في العام 2006 الجيش التايلندي ينقلب على السلطة بعد أزمات سياسية عدة ويعلن حالة الطوارئ.

في العام 2007 اغتيال النائب في مجلس النواب اللبناني أنطوان غانم وذلك بتفجير سيارته في منطقة سن الفيل.

في العام 2014 إعلان رفض الاسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة بنسبة تجاوزت 55 %، وذلك بعد استفتاء شعبي في البلاد تم في 18 سبتمبر.

من مواليد اليوم الـ 19 من سبتمبر

في العام 1900 محمود فوزي نائب رئيس جمهورية في مصر

من وفيات اليوم الـ 19 من سبتمبر

في العام 2007 أنطوان غانم سياسي لبناني.

في العام 2015 راشد بن محمد آل مكتوم ابن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.



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