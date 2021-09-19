من ذاكرة اليوم الـ 20 من سبتمبر

في العام 1187 صلاح الدين الأيوبي يبدأ في حصار القدس.

في العام 1637 التوقيع على معاهدة بين سلطان المغرب محمد الشيخ الصغير وتشارلز الأول ملك إنجلترا.

في العام 1792 بدء محاكمة ملك فرنسا لويس السادس عشر بتهمة الخيانة العظمى.

في العام 1932 مهاتما غاندي يبدأ إضرابا عن الطعام في سجن بوما وذلك احتجاجا على قانون الانتخاب الذي أعدته الحكومة البريطانية ويمنع الطبقة الفقيرة من المشاركة في الانتخابات.

في العام 1946 افتتاح أول دورة لمهرجان كان السينمائي الذي أجل بسبب الحرب العالمية الثانية حيث كان الافتتاح مبرمجا بين 1 سبتمبر و20 سبتمبر من عام 1939.

في العام 1984 انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في مبنى السفارة الأميركية في بيروت يؤدي إلى مقتل 24 شخصا.

في العام 1991 الفرنسيون يوافقون في استفتاء على معاهدة ماستريخت والتي مهدت للوحدة الأوروبية.

في العام 2001 الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش يعلن في خطاب أمام الكونغرس الحرب على الإرهاب.

في العام 2011 اغتيال الرئيس الأفغاني السابق رئيس المجلس الأعلى للسلام برهان الدين رباني في هجوم انتحاري استهدف منزله في العاصمة الأفغانية كابل.

من مواليد اليوم الـ 20 من سبتمبر

في العام 835 الأمير أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية في مصر والشام.

في العام 1934 صوفيا لورين ممثلة إيطالية.

من وفيات اليوم الـ 20 من سبتمبر

في العام 1887 أحمد فارس الشدياق، صحفي وكاتب لبناني.

في العام 1999 تحية كاريوكا راقصة شرقية وممثلة مصرية.



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