من ذاكرة اليوم الـ 22 من سبتمبر

في العام 1862 الرئيس أبراهام لينكون يعلن تحرير العبيد في الولايات المتحدة.

في العام 1949 الاتحاد السوفيتي يفجر قنبلته الذرية الأولى.

في العام 1952 انتخاب كميل شمعون رئيسا للجمهورية اللبنانية وذلك بعد أيام من استقالة الرئيس بشارة الخوري تحت ضغط الشارع.

في العام 1956 عقد قمة ثلاثية في الدمام بالسعودية حضرها ملك السعودية سعود بن عبد العزيز آل سعود ورئيس مصر جمال عبد الناصر ورئيس سوريا شكري القوتلي.

في العام 1969 انعقاد مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الذي دعا إليه ملك المغرب الحسن الثاني لبحث الآثار المترتبة على حريق المسجد الأقصى.

في العام 1980 نشوب الحرب بين العراق وإيران والتي استمرت 8 سنوات وعرفت باسم حرب الخليج الأولى.

في العام 1997 مؤتمر إقليمي للحزب الشيوعي الكوري الشمالي يوصي بتولي كيم جونغ إل ابن الزعيم الراحل كيم إل سونغ منصب سكرتير عام الحزب.

في العام 2009 وزيرة خارجية بلغاريا السابقة إيرينا بوكوفا تفوز بمنصب مدير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو عقب منافسة حادة مع منافسها الوحيد وزير الثقافة المصري فاروق حسني.

من مواليد اليوم الـ 22 من سبتمبر

في العام 1515 الملكة آن من كليفز الزوجة الرابعة لهنري الثامن ملك إنجلترا.

في العام 1906 إلسي كوخ حارسة سجن نازية فتكت بالمعتقلين اليهود وأعداء النازية.

في العام 1976 رونالدو لاعب كرة قدم برازيلي.

من وفيات اليوم الـ 22 من سبتمبر

في العام 1520 السلطان سليم الأول السلطان العثماني التاسع.

في العام 1539 الغورو ناناك مؤسس الديانة السيخية.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بعيد الاستقلال في مالي ويحتفل بالأيام الخالية من السيارات في العالم



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