من ذاكرة اليوم الـ 23 من سبتمبر

في العام 1817 إسبانيا وإيطاليا توقعان على اتفاقية لتحريم تجارة العبيد.

في العام 1856 بدأ العمل في أول خط سكك حديدية بمصر بين القاهرة والإسكندرية.

في العام 1932 توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود.

في العام1948 تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي.

في العام 1973 الرئيس الأرجنتيني السابق خوان بيرون يعود إلى الأرجنتين بعد 18 عاما في المنفى.

في العام 1992 الجمعية العامة للأمم المتحدة تطرد الاتحاد اليوغسلافي الجديد من عضويتها.

في العام 2011 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يتقدم بطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

في العام 2014 تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة يبدأ عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

من مواليد اليوم الـ 23 من سبتمبر

في العام 480 قبل الميلاد يوربيديسشاعر مسرحي إغريقي.

في العام 63 قبل الميلاد أغسطس قيصر إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.

في العام 1916 ألدو مورو رئيس وزراء إيطاليا.

في العام 1943 خوليو إجلسياس مغن إسباني.

في العام 1956 باولو روسي لاعب كرة قدم إيطالي.

من وفيات اليوم الـ 23 من سبتمبر

في العام 1939 سيغموند فرويد عالم نمساوي في علم النفس.

في العام 1973 بابلو نيرودا شاعر وأديب من تشيلي حاصل على جائزة نوبل في الأدب

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم الوطني في المملكة العربية السعودية

مادة اعلانية