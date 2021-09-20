من ذاكرة اليوم الـ 24 من سبتمبر

في العام 852 محمد بن عبد الرحمن يتولى حكم الدولة الأموية في الأندلس خلفا لأبيه عبد الرحمن بن الحكم.

في العام 1180 وفاة الإمبراطور مانويل كومنينوس، وأدى ذلك إلى بداية انحدار الإمبراطورية البيزنطية.

في العام 1966 إسرائيل تنشئ نفقا جديدا تحت المسجد الأقصى.

في العام 1973 غينيا البرتغالية تعلن استقلالها عن البرتغال وتغير اسمها إلى غينيا بيساو.

في العام 2011 إجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات بترشح 469 عضوا.

من مواليد اليوم الـ 24 من سبتمبر

في العام 1902 آية الله روح الله الخميني رجل دين ومرجع ديني شيعي إيراني والقائد السابق للثورة الإسلامية في إيران.

في العام 1911 قسطنطين تشيرنينكو سكرتير عام الحزب الشيوعي السوفيتي.

من وفيات اليوم الـ 24 من سبتمبر

في العام 1834 الإمبراطور بيدرو الأول إمبراطور إمبراطورية البرازيل وملك البرتغال.

في العام 2003 إدوارد سعيد كاتب وناقد وأكاديمي أمريكي من أصل فلسطيني.

في العام 2007 حيدر عبد الشافي طبيب وسياسي فلسطيني وكبير المفاوضين الفلسطينيين السابق.



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