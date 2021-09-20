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من ذاكرة اليوم الـ 25 من سبتمبر

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من ذاكرة اليوم الـ 25 من سبتمبر

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من ذاكرة اليوم الـ 25 من سبتمبر
في العام 1799 الفرنسيون ينتصرون على الروس في زيورخ بسويسرا.
في العام 1955 تمديد أول كابل هاتفي تحت مياه المحيط الأطلسي.
في العام 1959 اغتيال رئيس وزراء سيلان سلومون باندرانيكا.
في العام 1962 الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية.
في العام 1973 عودة مركبة الفضاء الأميركية سكاي لاب بروادها الثلاثة بعد دورانها حول كوكب الأرض لمدة 59 يوما.
في العام 1985 مقتل ثلاثة من عملاء الموساد في هجوم مسلح على زورق إسرائيلي في ميناء لارنكا القبرصي
في العام 1990 مجلس الأمن يصدر القرار رقم 670 والخاص بفرض حظر جوي على أراضي العراق والكويت ومنع كل الرحلات الجوية لنقل الركاب والبضائع وذلك بسبب غزو العراق للكويت.
1997 في العام القيادي في حركة حماس خالد مشعل يتعرض لمحاولة اغتيال من قبل الموساد الإسرائيلي في العاصمة الأردنية عمان.
في العام 2011 ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعلن في خطاب افتتاح أعمال دورة مجلس الشورى عن قراره السماح للمرأة بالدخول في عضوية مجلس الشورى والانتخاب والترشح في المجالس البلدية.

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