من ذاكرة اليوم الـ 26 من سبتمبر

في العام 1087 وليام الثاني يتوج ملكا على إنكلترا خلفا لأبيه وليام الأول ويحكم حتى عام 1100م.

في العام 1580 المكتشف البريطاني السير فرانسيس دريك ينتهي من الطواف حول الكرة الأرضية.

في العام 1807 جلاء الإنجليز عن الإسكندرية بعد محاولتهم احتلالها من أجل تأمين قاعدة عمليات بريطانية ضد الدولة العثمانية.

في العام 1937 اغتيال الحاكم البريطاني لقضاء الجليل في فلسطين "أي. آندروز" على أيدي مجموعة من أنصار عز الدين القسام.

في العام 1938 بدء اجتماعات ميونخ والتي استمرت حتى 30 سبتمبر وفيها أذعن رئيس وزراء المملكة المتحدة نيفيل تشامبرلين ورئيس وزراء فرنسا إدوار دلادييه لمطالب أدولف هتلر وبينيتو موسوليني.

في العام 1947 وزير المستعمرات البريطاني آرثر كريتش جونز يعلن قرار انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين.

في العام 1962 الجيش في اليمن الشمالي ينجح في الإطاحة بالحكم الملكي بقيادة الإمام محمد البدر حميد الدين، وإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية برئاسة عبد الله السلال.

في العام 1980 مجلس الأمن يقرر وقف القتال بين العراق وإيران.

في العام 1984 المملكة المتحدة والصين تتفقان على إعادة هونغ كونغ للصين في عام 1997.

في العام 1996 حركة طالبان تبسط سيطرتها على أغلب مناطق أفغانستان.

في العام 2012 رئيسا السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير يتفقان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على توقيع بروتوكول تعاون يشمل عددا من القضايا.



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