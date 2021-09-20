.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

من ذاكرة اليوم الـ21 من سبتمبر

  • الخط

من ذاكرة اليوم الـ21 من سبتمبر

نشر في: آخر تحديث:

من ذاكرة اليوم الـ21 من سبتمبر
في العام 1792 إلغاء النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية في فرنسا.
في العام 1916 استسلام الحامية التركية في الطائف للقوات العربية.
في العام 1943 انتخاب بشارة الخوري رئيسا للبنان.
في العام 1959 عبد الكريم قاسم يأمر بإعدام ضباط ناصريين اتهموا بالتآمر عليه.
في العام 1964 استقلال مالطا عن المملكة المتحدة.
في العام 1970 الرؤساء العرب يتوافدون إلى القاهرة لعقد قمة طارئة حول الحرب الأهلية الأردنية الفلسطينية والتي عرفت باسم أيلول الأسود.
في العام 1982 انتخاب أمين الجميل رئيسا للبنان وذلك بعد اغتيال أخيه الرئيس المنتخب بشير الجميل.
من مواليد اليوم الـ 21 من سبتمبر
في العام 1840 السلطان مراد الخامس خليفة المسلمين وسلطان الدولة العثمانية.
من وفيات اليوم الـ 21 من سبتمبر
في العام 1983 فايزة أحمد مغنية وممثلة مصرية من أصل سوري.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للسلام

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة للمتعافين من كورونا.. لا تقربوا هذه الأطعمة
لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟ لماذا تعاني النساء من آثار لقاح كورونا الجانبية أكثر من الرجال؟
الأكثر قراءة
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى من سيربح المليون.. ناصر القصبي وسمية الخشاب يفوزان بالجائزة الكبرى
جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن جريمة بشعة تهز مصر.. جزار يذبح زوجته بالشارع من الرقبة لنهاية البطن
مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة مفاجأة من العيار الثقيل.. ماذا قال طبيب واقعة "السجود للكلب" للنيابة؟
اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة اشتعال التحدي بين محمد هنيدي وفان دام.. والمعركة "عند سفح الهرم"
الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر الظاهرة لم تتوقف.. القبض على والدي أصغر عروسين في مصر
قبل أن تذهب
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
العدالة والتنمية في المغرب يواجه أزمة ثقة داخلية
اكتشف المزيد