من ذاكرة اليوم الـ21 من سبتمبر

في العام 1792 إلغاء النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية في فرنسا.

في العام 1916 استسلام الحامية التركية في الطائف للقوات العربية.

في العام 1943 انتخاب بشارة الخوري رئيسا للبنان.

في العام 1959 عبد الكريم قاسم يأمر بإعدام ضباط ناصريين اتهموا بالتآمر عليه.

في العام 1964 استقلال مالطا عن المملكة المتحدة.

في العام 1970 الرؤساء العرب يتوافدون إلى القاهرة لعقد قمة طارئة حول الحرب الأهلية الأردنية الفلسطينية والتي عرفت باسم أيلول الأسود.

في العام 1982 انتخاب أمين الجميل رئيسا للبنان وذلك بعد اغتيال أخيه الرئيس المنتخب بشير الجميل.

من مواليد اليوم الـ 21 من سبتمبر

في العام 1840 السلطان مراد الخامس خليفة المسلمين وسلطان الدولة العثمانية.

من وفيات اليوم الـ 21 من سبتمبر

في العام 1983 فايزة أحمد مغنية وممثلة مصرية من أصل سوري.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للسلام



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