من ذاكرة اليوم الـ 1 من أكتوبر

في العام 1791 الجمعية الوطنية الفرنسية تعقد أولى جلساتها، وهي أول برلمان لفرنسا بعد الثورة.

في العام 1898 إمبراطور روسيا نيقولا الثاني يطرد اليهود من كبرى المدن الروسية.

في العام 1936 الجنرال فرانسيسكو فرانكو يتولى رئاسة الحكومة الوطنية الإسبانية.

في العام 1940 القوات الألمانية تغرق السفينة "أمبريس أوف بريتن" التي كانت تنقل أطفالا بريطانيين إلى كندا أثناء الحرب العالمية الثانية.

في العام 1946 محكمة نورنبيرغ تصدر أحكاما بالإعدام على 12 من زعماء النازيين، وبالسجن المؤبد على ثلاثة آخرين.

في العام 1948 لجنة التحقيق في النشاطات المعادية للولايات المتحدة تتهم الممثل تشارلي تشابلن بالتجسس لحساب الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية.

في العام 1949 تأسيس جمهورية الصين الشعبية من قبل ماو تسي تونغ، وتعين شو إن لاي على رأس الحكومة.

في العام 1960 حصول نيجيريا على استقلالها عن الاحتلال البريطاني.

في العام 1969 طائرة الكونكورد تحقق سرعة طيران تفوق سرعة الصوت وذلك للمرة الأولى في تاريخ الطيران المدني.

في العام 1988 انتخاب ميخائيل غورباتشوف رئيسا للاتحاد السوفيتي.

في العام 1991 الأمم المتحدة تعقد مؤتمرا لقضايا المسنين وتعلن أن عام 2001 عام لهم.

في العام 2017 حكومة إقليم كتالونيا تجري استفتاء استقلال وانفصال الإقليم وسط رفض الحكومة المركزية الإسبانية

من مواليد اليوم الـ 1 من أكتوبر

في العام 1912محمد الكحلاوي مغنٍ مصري.

في العام 1924 جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2002.

في العام 1976 ديانا حداد مغنية لبنانية.

من وفيات اليوم الـ 1 من أكتوبر

في العام 717 سليمان بن عبد الملك خليفة أموي.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للقهوة



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