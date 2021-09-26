.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

من ذاكرة اليوم الـ 2 من أكتوبر

  • الخط

من ذاكرة اليوم الـ 2 من أكتوبر

نشر في: آخر تحديث:

من ذاكرة اليوم الـ 2 من أكتوبر
في العام 1187 انتهاء حصار صلاح الدين الأيوبي للقدس باستيلاء قواته على المدينة بعد 88 عاما من حكم الصليبيين لها.
في العام 1780 إعدام ضابط الجيش البريطاني جون أندريه من قبل القوات الأميركية بتهمة التجسس خلال حرب الاستقلال الأميركية.
في العام 1925 جون لوجي بيرد يقوم بتجربة أول تلفاز في العالم.
في العام 1934 سقوط 1600 قتيل في إعصار في منطقتي أوساكا وكيوتو في اليابان.
في العام 1954 ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي.
في العام 1958 الإعلان عن استقلال غينيا برئاسة أحمد سيكو توري.
في العام 1978 القوات السورية تشتبك مع الفدائيين الفلسطينيين في مواجهة مسلحة في سهل البقاع بلبنان مما أسفر عن مقتل 1300 شخص معظمهم من الفلسطينيين.
في العام 1987 الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة يعين وزير الداخلية زين العابدين بن علي رئيسا للحكومة.
في العام 2002 الرئيس جورج بوش الأبن والكونغرس الأميركي يوافقان على قرار مشترك بشن حرب على العراق.
من مواليد اليوم الـ 2 من أكتوبر
في العام 1452 الملك ريتشارد الثالث ملك إنجلترا.
في العام 1968 مهاتما غاندي زعيم هندي.
في العام 1924 فريد شوقي ممثل مصري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
ليس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من السبب الأول للوفاة حول العالم ليس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من السبب الأول للوفاة حول العالم
شاب يهمس بأذن الفنان أحمد عز طلباً للمال.. ستفاجئك ردة فعله شاب يهمس بأذن الفنان أحمد عز طلباً للمال.. ستفاجئك ردة فعله
الأكثر قراءة
الإعصار شاهين يتحول لعاصفة مدارية صوب شمال عُمان والإمارات الإعصار شاهين يتحول لعاصفة مدارية صوب شمال عُمان والإمارات
ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر
شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط
شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين
خبيرة تغذية: هذا هو المشروب رقم 1 لإنقاص الوزن خبيرة تغذية: هذا هو المشروب رقم 1 لإنقاص الوزن
كارلوس غصن: هذه السيارات الكهربائية الأقدر على منافسة كارلوس غصن: هذه السيارات الكهربائية الأقدر على منافسة "تسلا"
قبل أن تذهب
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
اكتشف المزيد