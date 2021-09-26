من ذاكرة اليوم الـ 2 من أكتوبر

في العام 1187 انتهاء حصار صلاح الدين الأيوبي للقدس باستيلاء قواته على المدينة بعد 88 عاما من حكم الصليبيين لها.

في العام 1780 إعدام ضابط الجيش البريطاني جون أندريه من قبل القوات الأميركية بتهمة التجسس خلال حرب الاستقلال الأميركية.

في العام 1925 جون لوجي بيرد يقوم بتجربة أول تلفاز في العالم.

في العام 1934 سقوط 1600 قتيل في إعصار في منطقتي أوساكا وكيوتو في اليابان.

في العام 1954 ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي.

في العام 1958 الإعلان عن استقلال غينيا برئاسة أحمد سيكو توري.

في العام 1978 القوات السورية تشتبك مع الفدائيين الفلسطينيين في مواجهة مسلحة في سهل البقاع بلبنان مما أسفر عن مقتل 1300 شخص معظمهم من الفلسطينيين.

في العام 1987 الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة يعين وزير الداخلية زين العابدين بن علي رئيسا للحكومة.

في العام 2002 الرئيس جورج بوش الأبن والكونغرس الأميركي يوافقان على قرار مشترك بشن حرب على العراق.

من مواليد اليوم الـ 2 من أكتوبر

في العام 1452 الملك ريتشارد الثالث ملك إنجلترا.

في العام 1968 مهاتما غاندي زعيم هندي.

في العام 1924 فريد شوقي ممثل مصري.



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