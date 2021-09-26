من ذاكرة اليوم الـ 27 من سبتمبر

في العام 1822 عالم المصريات الفرنسي جان فرانسوا شامبليون يفك رموز اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة بعد دراسته لحجر رشيد.

في العام 1825 أول استخدام لسكة الحديد كوسيلة نقل عام.

في العام 1939 استسلام بولندا لألمانيا والاتحاد السوفيتي.

في العام 1941 نهاية المقاومة الإيطالية في الحبشة.

في العام 1959 إعصار في جزيرة هونشو اليابانية أدى إلى مقتل ما يزيد على 5000 شخص.

في العام 1964 صدور تقرير المفوض "وارن" الذي قال فيه إن لي هارفي أوزوالد تصرف وحده عندما اغتال الرئيس الأميركي جون كينيدي.

في العام 1985 إعصار جلوريا يسبب 6 مليارات دولار من الخسائر في 12 ولاية أميركية.

في العام 1987 الرئيسان المصري محمد حسني مبارك والفرنسي فرنسوا ميتيرانيفتتحان أول خطوط مترو أنفاق القاهرة.

في العام 1990 الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة يعود للجزائر بعد 9 سنوات في المنفى.

في العام 1996 طالبان تستولي على العاصمة الأفغانية كابل بعد طرد الرئيس برهان الدين رباني وإعدام الرئيس الأسبق محمد نجيب الله.

في العام 1998 افتتاح شركة جوجل.

في العام 2005 الحلقة الـ163 والأخيرة من توم وجيري تعرض بعنوان "حارس الكاراتيه".

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للسياحة



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