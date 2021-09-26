من ذاكرة اليوم الـ 28 من سبتمبر

في العام 48 قبل الميلاد اغتيال بومبيوس الكبير بعد هبوطه إلى مصر بأمر من بطليموس الثالث عشر.

في العام 1542 المستكشف البرتغالي جواو رودريغيز كابريلو يصل إلى ما يسمى اليوم سان دييغو كاليفورنيا.

في العام 1939 بداية الهجوم الألماني على الدول الإسكندنافية في إطار الحرب العالمية الثانية.

في العام 1961 سوريا تعلن انفصالها عن الجمهورية العربية المتحدة إثر انقلاب عسكري قاده عبد الكريم النحلاوي.

في العام 1970 محمد أنور السادات يتسلم رئاسة مصر بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وذلك كونه يتولى منصب نائب الرئيس.

في العام 2000 بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد دخول وزير الدفاع الإسرائيلي أرئيل شارون لحرم المسجد الأقصى.

في العام 2010 الحكم بالسجن 15 عاما على رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى لتورطه في التحريض على مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008 بعد أن حكم عليه بالإعدام.

من مواليد اليوم الـ 28 من سبتمبر

في العام 551 قبل الميلاد كونفوشيوسفيلسوف صيني.

في العام 1841 جورج كليمانصو رئيس وزراء فرنسي.

في العام 1934 بريجيت باردو ممثلة فرنسية.

في العام 1945 فوساكو شيغينوبو زعيمة الجيش الأحمر الياباني.

من وفيات اليوم الـ 28 من سبتمبر

في العام 1895 لوي باستير عالم فرنسي في الأحياء الدقيقة والكيمياء والفيزياء.

في العام 1921 أوسكار بانيتسا أديب وكاتب ساخر وناشر ألماني.

في العام 1970 جمال عبد الناصر الرئيس المصري السابق

في العام 1989 فرديناند ماركوس رئيس الفلبين.



مادة اعلانية