من ذاكرة اليوم الـ 29 من سبتمبر

في العام 1908 المؤتمر الدولي لحماية العمل والمنعقد بمدينة لوسرن بسويسرا يقرر منع العمل الليلي بالنسبة للأطفال تحت عمر 14 سنة.

في العام 1911 إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية.

في العام 1918 استسلام بلغاريا لقوات التحالف خلال الحرب العالمية الأولى.

في العام 1923 بداية الانتداب البريطاني على فلسطين.

في العام 1960 الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف يفسد اجتماعا في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما انفجر غاضبا عدة مرات وقام بالضرب على الطاولة بكلتا يديه عدة مرات.

في العام 1962 أحمد بن بلة يتولى منصب رئيس أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال.

في العام 1971 سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية.

في العام 1988 إقلاع المكوك الفضائي ديسكفري من قاعدة رأس كانافيرال بفلوريدا محملة بخمس رواد فضاء بمهمة دامت 4 أيام.

من مواليد اليوم الـ 29 من سبتمبر

في العام 1518 تينتوريتو رسام إيطالي.

في العام 1547 ميغيل دي ثيرفانتس كاتب إسباني.

في العام 1932 ميشال المر سياسي لبناني.

في العام 1936 سيلفيو برلسكوني مالك ورئيس نادي إيه سي ميلان، ورئيس وزراء إيطاليا سابقا.

من وفيات اليوم الـ 29 من سبتمبر

في العام 1560 الملك غوستاف الأول ملك السويد.

في العام 1902 إميل زولا كاتب فرنسي.

في العام 1994 الشاب حسني مغنٍ جزائري.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بعيد المخترعين في الأرجنتين



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