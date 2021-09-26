من ذاكرة اليوم الـ 3 من أكتوبر

في العام 1778 المستكشف البريطاني جيمس كوك يصل إلى منطقة ألاسكا في أقصى قارة أميركا الشمالية.

في العام 1904 توقيع معاهدة بين فرنسا وإسبانيا من أجل الحفاظ على استقلال المغرب.

في العام 1906 اعتماد إشارة SOS رمزا عالميا عند طلب الاستغاثة، إلا أنها لم تطبق إلا سنة 1908.

في العام 1918 الأمير فيصل يدخل دمشق على رأس القوات العربية والإنجليزية ويعلن قيام الدولة العربية السورية في سوريا الكبرى بأقطارها الأربعة المقسمة بين الإنجليز والفرنسيين.

في العام 1924 الإنجليز يجبرون الشريف حسين بن علي على التنازل عن عرش المملكة الحجازية الهاشمية لابنه الشريف علي وينفونه إلى قبرص.

في العام 1929 مملكة صربيا وسلوفينيا وكرواتيا يتحدون تحت اسم يوغوسلافيا.

في العام 1941أدولف هتلر يعلن هزيمة الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

في العام 1942ظهور أول صاروخ باليستي ألماني وذلك عندما أطلقته على إنجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية.

في العام 1952تفجير أول قنبلة ذرية بريطانية تجاه ساحل أستراليا.

في العام 1965فيدل كاسترو يعلن أن تشي جيفارا تخلى عن جنسيته الكوبية ورحل ليقاتل القوى الإمبريالية خارج كوبا.

في العام 1977اعتقال رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي بتهمة الفساد المالي.

في العام 2003كوريا الشمالية تعلن أنها تجاوزت كل العقبات لإنتاج قنبلة نووية.



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