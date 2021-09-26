من ذاكرة اليوم الـ 30 من سبتمبر

في العام 1895 الفرنسيون يحتلون عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو.

في العام 1896 التوقيع على اتفاقية فرنسية - إيطالية تنازلت فيها إيطاليا عن مطالبها وأطماعها في تونس.

في العام 1939 ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي يوقعان على اتفاقية لاقتسام بولندا.

في العام 1947 انضمام باكستان والمملكة المتوكلية اليمنية إلى الأمم المتحدة.

في العام 1955 سلطان المغرب محمد بن عرفة يتنازل عن العرش لمصلحة محمد بن يوسف.

في العام 1956 جبهة التحرير الوطني الجزائرية تقوم بأولى عمليات التفجير في مقاهٍ أوروبية في الجزائر العاصمة وذلك أثناء ثورة التحرير الجزائرية.

في العام 1980 إسرائيل تعتمد الشيكل عملة بديلة عن الجنيه.

في العام 1989 النواب اللبنانيون يتوصلون في مباحثات الطائف في السعودية إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية، وهو الاتفاق الذي عرف باسم اتفاق الطائف.

في العام 1993 مقتل أكثر من 20000 شخص في زلزال في ولاية ماهاراشترا جنوب غرب الهند بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

في العام2011 مقتل القيادي في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أنور العولقي في غارة جوية أميركية بين محافظتي مأرب والجوف، وقتل معه بالحادث عدد من رفاقه.

في العام 2014 شركة مايكروسوفت تكشف عن نظامها ويندوز 10 الجديد.

من مواليد اليوم الـ 30 من سبتمبر

في العام 1945 إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل.

في العام 1964 مونيكا بيلوتشي ممثلة إيطالية.

في العام 1975 ماريون كوتيار ممثلة فرنسية.

من وفيات اليوم الـ 30 من سبتمبر

في العام 788 عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية في الأندلس.

في العام 2000 محمد الدرة طفل فلسطيني قتل على يد القوات الإسرائيلية.

في العام 2013 عبد الكريم الفيلالي مؤرخ مغربي.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم الدولي للترجمة



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