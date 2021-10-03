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من ذاكرة اليوم الـ 4 من أكتوبر

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من ذاكرة اليوم الـ 4 من أكتوبر

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من ذاكرة اليوم الـ 4 من أكتوبر
في العام 2 قبل الميلاد ماركوس أنطونيوس وأوكتافيوس ينتصران في معركة فيليبيا، ويسودان الإمبراطورية الرومانية.
في العام 1824 الإعلان عن قيام الجمهورية في المكسيك.
في العام 1946 الرئيس الأميركي هاري ترومان يطلب من المملكة المتحدة السماح من جديد بهجرة اليهود إلى فلسطين.
في العام 1957 الاتحاد السوفيتي يطلق أول قمر صناعي في العالم وهو سبوتنك-1.
في العام 1962 الحسن بن يحيى حميد الدين يؤلف حكومة في صعدة لمقاومة انقلاب العقيد عبد الله السلال الذي أطاح بالمملكة المتوكلية اليمنية.
في العام 1963 العراق يعترف رسميا باستقلال الكويت وسيادتها على أراضيها.
في العام 1967 سلطان بروناي عمر صفي الدين الثالث يتنازل عن العرش لابنه حسن البلقيه.
في العام 1993 الجيش الروسي يطلق مدافعه على مقر البرلمان الروسي ويعتقل زعماءه.
في العام 2001 حلف شمال الأطلسي يمنح الولايات المتحدة حق استخدام المجالات الجوية ومرافئ الدول الأعضاء فيه ويوافق على نشر سفن للإنذار المبكر في إطار الحرب على الإرهاب.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للحيوانات وأسبوع الفضاء العالمي

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