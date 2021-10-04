من ذاكرة اليوم الـ 10 من أكتوبر

في العام 1870 صدور إعلان ضم روما للمملكة الإيطالية.

في العام 1950 اندلاع أزمة سياسية في مصر بعد الكشف عن فضيحة الأسلحة الفاسدة التي تورطت فيها شخصيات سياسية كبيرة اتهمت بشراء أسلحة وذخائر فاسدة للجيش المصري أثناء حرب 1948 مما ساهم في هزيمة القوات المصرية.

في العام 1970 استقلال فيجي.

في العام 1987 فيجي تتحول إلى جمهورية.

في العام 1988 افتتاح مبنى دار الأوبرا المصرية الجديدة بالجزيرة.

في العام2009 أرمينيا وتركيا توقعان اتفاقات ثنائية لتطبيع علاقاتهما بعد قرن من العداء بسبب مذابح الأرمن الناجمة عن قيام القوات العثمانية بقتل جماعي للأرمن في الحرب العالمية الأولى.

في العام 2012 تويوتا اليابانية لصناعة السيارات تعلن عن تنفيذ أضخم حملة لسحب السيارات عبر العالم منذ عام 1996

في العام 2013 منح جائزة نوبل في الأدب للكاتبة آليس مونرو.

في العام 2013 منح جائزة سخاروف لحرية الفكر للناشطة الباكستانية ملالا يوسف زي.

في العام 2015 تفجيران في العاصمة التركية أنقرة قرب محطة قطارات يخلفان 97 قتيلا على الأقل وأكثر من 400 جريح.

من مواليد اليوم الـ 10 من أكتوبر

في العام 1894 الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، حاكم البحرين.

في العام 1954محمد منير، مغن مصري

في العام 1955الشيخ محمد صباح السالم الصباح، وزير خارجية كويتي.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم الوطني في فيجي



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