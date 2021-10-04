من ذاكرة اليوم الـ 5 من أكتوبر

في العام 1789 النساء الفرنسيات يقمن بمظاهرة أمام قصر فرساي الملكي للمطالبة بالخبز والغذاء.

في العام 1864 إعصار يدمر مدينة كلكتا الهندية

في العام 1910 قيام ثورة 5 أكتوبر في البرتغال والتي أدت إلى إلغاء الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية.

في العام 1914 الحرب العالمية الأولى تشهد أول قتال جوي ينتج عنه سقوط ضحايا.

في العام 1915 بلغاريا تدخل الحرب العالمية الأولى في صف ما سمي بدول المركز.

في العام 1944 فرنسا تمنح النساء حق التصويت.

في العام 1947 بث أول خطاب متلفز للرئيس الأميركي هاري ترومان من البيت الأبيض.

في العام 1985 الجندي المصري سليمان خاطر يطلق النار على مجموعة من الإسرائيليين بعد إلقائهم بالعلم المصري على الأرض.

في العام 1992 إجراء أول انتخابات برلمانية لمجلس الأمة الكويتي بعد جلاء القوات العراقية.

من مواليد اليوم الـ 5 من أكتوبر

في العام 1929 ريتشارد جوردن، رائد فضاء أميركي.

في العام 1960 كاريكا، لاعب كرة قدم برازيلي.

من وفيات اليوم الـ 5 من أكتوبر

في العام 2011 ستيف جوبز، المؤسس والمدير التنفيذي السابق لشركة أبل.

في العام 2012 سليمان العيسى، مذيع سعودي.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للمعلم وعيد الجمهورية في البرتغال.



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