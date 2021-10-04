من ذاكرة اليوم الـ 6 من أكتوبر

في العام 1927 عرض أول فيلم ناطق في الولايات المتحدة.

في العام 1973 نشوب حرب أكتوبر وذلك عندما قامت القوات المصرية بعبور قناة السويس والقوات السورية لخط آلون في الجولان، وكانت إسرائيل وقتها تحتفل بعيد الغفران، وقد حققت الجيوش العربية انتصارات كبيرة حيث تم تحرير شريط ضيق على الضفة الشرقية لقناة السويس من أراضي سيناء وجزء من الجولان بعد احتلالهما عام 1967.

في العام 1978 العراق يطرد آية الله الخميني الذي استقر في باريس.

في العام 1979 البابا يوحنا بولس الثاني يُستقبل في البيت الأبيض ليكون أول بابا يُستقبل فيه.

في العام 1981 اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات خلال العرض العسكري المقام بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، حيث قام بتنفيذ العملية خالد الإسلامبولي الذي أعدم في وقت لاحق.

في العام 1994 العراق يحشد قواته العسكرية على الحدود مع الكويت في تكرار للأزمة التي بدأت في2 من أغسطس 1990 عندما احتلت قواته الكويت.

في العام 2000 استقالة رئيس صربيا سلوبودان ميلوسيفيتش تحت ضغط المظاهرات الشعبية.

من مواليد اليوم الـ 6 من أكتوبر

في العام 1931 ريكاردو جياكوني، عالم فيزياء إيطالي أميركي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2002.

في العام 1978 ريم البارودي ممثلة مصرية.

من وفيات اليوم الـ 6 من أكتوبر

في العام 2012 الشاذلي بن جديد رئيس الجزائر.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بذكرى العبور في مصر وذكرى حرب تشرين في سوريا ويوم القوات المسلحة في مصر.



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