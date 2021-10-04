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من ذاكرة اليوم الـ 7 من أكتوبر

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من ذاكرة اليوم الـ 7 من أكتوبر

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من ذاكرة اليوم الـ 7 من أكتوبر
في العام 1918 سقوط مدينة بيروت التي كانت تحت سيطرة العثمانيين في أيدي الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى.
في العام 1919 تأسيس شركة الطيران الملكية الهولندية التي تعتبر من أقدم شركات الطيران العاملة في العالم.
في العام 1950 الجيش الصيني يغزو إقليم التبت ويقضي على الحكم الذاتي والحركة الانفصالية في الإقليم.
في العام 1951 إقرار الدستور الليبي من قبل الجمعية الوطنية الليبية بمدينة بنغازي، وإعلان تأسيس المملكة الليبية المتحدة تحت تاج الملك محمد إدريس السنوسي.
في العام 1990 الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم يتولى الحكم في إمارة دبي خلفا لوالده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.
في العام 2001 الولايات المتحدة تبدأ بشن عملية عسكرية على أفغانستان وذلك بسبب رفض حكومة طالبان تسليم أسامة بن لادن المتهم الأول في هجمات 11 سبتمبر.
في العام 2003 الممثل الأميركي أرنولد شوارزنيجر يفوز بمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا.
من مواليد اليوم الـ 7 من أكتوبر
في العام 1952 فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
من وفيات اليوم الـ 7 من أكتوبر
في العام 1990 الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي.

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