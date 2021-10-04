من ذاكرة اليوم الـ 8 من أكتوبر

في العام 1912 اندلاع حرب البلقان الأولى بين الدولة العثمانية من جهة وصربيا وبلغاريا من جهة أخرى.

في العام 1917 اختيار الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي رئيسا لمجلس سوفيت مدينة بيتروغراد.

في العام 1939 ألمانيا تحتل بولندا في الحرب العالمية الثانية.

في العام 1967 القبض على الثوري تشي جيفارا وأعوانه في بوليفيا.

في العام 1991 كرواتيا وسلوفينيا تعلنان عن استقلالهما عن يوغسلافيا.

في العام 1993 رفع العقوبات المفروضة على جنوب أفريقيا بسبب سياسة الفصل العنصري الأبارتيد.

في العام 2010 الإعلان عن منح جائزة نوبل للسلام للمعارض الصيني ليو شياوبو وذلك لكفاحه الطويل والسلمي من أجل حقوق الإنسان الأساسية في الصين، والحكومة الصينية تنتقد منحه الجائزة.

في العام 2012 مجلس الانتخابات الوطني الفنزويلي يعلن فوز الرئيس هوغو شافيز بفارق مهم على منافسه إنريكه كابريليس في الانتخابات.

في العام 2016 فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة عبد الإله ابن كيران بالانتخابات التشريعية المغربية.

من مواليد اليوم الـ 8 من أكتوبر

في العام 1917 أحمد مظهر ممثل مصري.

في العام 1941 جيسي جاكسون سياسي أميركي.

في العام 1946 حنان عشراوي سياسية فلسطينية.

في العام 1980 شيرين عبد الوهاب مغنية مصرية.

من وفيات اليوم الـ 8 من أكتوبر

في العام 1992 فيلي برانت مستشار ألمانيا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1971.

في العام 2004 جاك دريدا فيلسوف فرنسي.



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