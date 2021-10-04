من ذاكرة اليوم الـ 9 من أكتوبر

في العام 1760 الإمبراطورية الروسية تستولي على مدينة برلين إبان حرب السنوات السبع.

في العام 1806 بروسيا تعلن الحرب على فرنسا.

في العام 1824 إلغاء العبودية في كوستاريكا.

في العام 1962 الإعلان عن استقلال أوغندا.

في العام 1967 إعدام الثائر الأرجنتيني تشي جيفارا في بوليفيا وذلك بعد يوم واحد من اعتقاله ومحاكمته في محاكمة ميدانية سريعة.

في العام 1973 إسرائيل تعلن عن فقدها السيطرة على خط بارليف الدفاعي على شاطئ قناة السويس واستيلاء القوات المصرية عليه بالكامل وذلك بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب العربية ضدها.

في العام 2009 منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الولايات المتحدة باراك أوباما وذلك نظير مجهوداته في تقوية الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب.

في العام 2011 وقوع أحداث ماسبيرو في العاصمة المصرية القاهرة والتي أدت لسقوط 27 قتيلا.

في العام 2014 الروائي الفرنسي باتريك موديانو يفوز بجائزة نوبل في الأدب لسنة 2014.

من مواليد اليوم الـ 9 من أكتوبر

في العام 1898 توفيق الحكيم أديب وروائي مصري.

في العام 1953 توني شلهوب ممثل أميركي من أصل لبناني.

في العام 1966 خالد الحربي ممثل سعودي.

من وفيات اليوم الـ 9 من أكتوبر

في العام 1934 أبو القاسم الشابي، شاعر تونسي.

في العام 1967 تشي جيفارا، ثائر أرجنتيني.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل بعيد الاستقلال في أوغندا



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