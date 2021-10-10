من ذاكرة اليوم الـ 11 من أكتوبر

في العام 1516 تنصيب المملوكي طومان باي سلطانا على مصر خلفا للسلطان قانصوه الغوري الذي قتل في معركة مرج دابق.

في العام 1910 الرئيس الأميركي ثيودور روزفلت يصبح أول رئيس في العالم يطير بالطائرة وذلك لمدة أربع دقائق في طائرة من صنع الأخوين رايت في ولاية ميزوري.

في العام 1973 القوات العراقية تدخل رسميا وتشارك في حرب أكتوبر.

في العام 1977 اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية المقدم إبراهيم محمد الحمدي.

في العام 1986 عقد لقاء قمة هو الثاني بين الرئيس الأميركي رونالد ريغان والزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في ريكيافيك.

في العام 1991 تفكيك جهاز الاستخبارات السوفيتية كي جي بي.

في العام 2012 الأكاديمية السويدية تعلن فوز الكاتب الصيني مو يان بجائزة نوبل للآداب لعام 2012 لمزجه القصص الشعبي والتاريخ والمعاصرة بواقعية تتسم بالهلوسة.

من مواليد الـ 11 من أكتوبر

في العام 1904 أنور وجدي ممثل مصري.

في العام 1922 كمال الطويل ملحن مصري.

في العام 1942 أميتاب باتشان ممثل هندي.

في العام 1963 الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية.

من وفيات الـ 11 من أكتوبر

في العام 1963 إديث بياف مغنية فرنسية.

في العام 2008 يورج هايدر سياسي نمساوي.

في العام 2013 ماريا دي فيوتا الإسبانية سائقة فورمولا 1 .

في العام 2013 وديع الصافي مغنٍ وملحن لبناني.



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