من ذاكرة اليوم الـ 12 من أكتوبر

في العام 1492 رحلة كريستوفر كولومبوس تصل إلى جزر البهاما في منطقة الكاريبي القريبة من أميركا، وساد وقتها اعتقاد بوصول الرحلة إلى الهند.

في العام 1970 اليونان والولايات المتحدة توقعان اتفاقية تعاون وصداقة سمحت بمقتضاها اليونان للولايات المتحدة بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها.

في العام 1973 القوات الجوية الإسرائيلية تخسر سبعا من طائراتها في بورسعيد بعد أن فوجئت بصواريخ الدفاع الجوي المصري التي كانت تعتقد أنها قضت عليها تماما في مساء اليوم السابق، وقد شبهت جولدا مائير كتائب الصواريخ المصرية بعش الغراب.

في العام 1978 بدء أولى جلسات مباحثات السلام المصرية الإسرائيلية في واشنطن.

في العام 1987 زين العابدين بن علي يؤدي اليمين القانونية رئيسا للوزراء في تونس.

في العام 1999 قائد الجيش الباكستاني الجنرال برفيز مشرف يطيح بحكومة نواز شريف بانقلاب عسكري.

في العام 2000 هجوم يستهدف المدمرة الأميركية "كول" قبالة الشواطئ اليمنية يسفر عن سقوط 17 قتيلا و39 جريحا، ووجه الاتهام إلى تنظيم القاعدة بتنفيذ العملية.

في العام 2002 تفجير ناديين ليليين في مدينة بالي الإندونيسية يسفر العمل عن مقتل 202 وجرح 300 شخص.

في العام 2005 انتحار وزير الداخلية السوري غازي كنعان في مكتبه، وذلك بعد إدلائه بحديث إذاعي لإحدى الإذاعات اللبنانية.

من مواليد الـ 12 من أكتوبر

في العام 1865 آرثر هاردن عالم كيمياء حيوية إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1929.

في العام 1866 رامزي ماكدونالد رئيس وزراء المملكة المتحدة.

في العام 1935 لوتشانو بافاروتي مغني أوبرا إيطالي.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم الوطني في إسبانيا ويوم الطفولة في البرازيل ويوم كولومبوس في الولايات المتحدة ويوم المعلم في المملكة العربية السعودية



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