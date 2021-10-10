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من ذاكرة اليوم الـ 13 من أكتوبر

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من ذاكرة اليوم الـ 13 من أكتوبر

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من ذاكرة اليوم الـ 13 من أكتوبر
في العام 54 نيرون يتولى عرش الإمبراطورية الرومانية.
في العام 1792 وضع حجر الأساس لمبنى البيت الأبيض في الولايات المتحدة ليكون مقرا دائما لإقامة الرئيس الأميركي .
في العام 1837 القوات الفرنسية تتمكن من دخول مدينة قسنطينة الجزائرية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على بداية الغزو الفرنسي.
في العام 1881 إحياء اللغة العبرية عندما وافق «اليعازر بن يهودا» وأصدقاؤه على استعمالها حصريا في محادثاتهم.
في العام 1911 القوات الإيطالية تبدأ بالنزول إلى الشاطئ الليبي في بداية الحملة البرية الرامية إلى احتلال ليبيا.
في العام 1923 نقل العاصمة التركية إلى مدينة أنقرة وذلك بدلا من اسطنبول العاصمة التاريخية للعثمانيين.
في العام 1988 الإعلان عن فوز الأديب المصري نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب.
في العام 1998 الحكومة اليوغسلافية توافق على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بمنح إقليم كوسوفو ذي الأغلبية الألبانية الحكم الذاتي.
من مواليد الـ 13 من أكتوبر
في العام 1925 مارغريت ثاتشر رئيسة وزراء المملكة المتحدة.
في العام 1972 فؤاد أنور لاعب كرة قدم سعودي.

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