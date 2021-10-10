من ذاكرة اليوم الـ 14 من أكتوبر

في العام 1840 الأمير اللبناني بشير الثاني الشهابي يسلم نفسه للجيش البريطاني الذي قام بنفيه بعد ذلك إلى مالطا.

1884 في العام المخترع الأميركي جورج إيستمان يتلقى براءة اختراع شريط الأفلام الفوتوغرافية.

في العام 1918 الدولة العثمانية تعلن استسلامها في الحرب العالمية الأولى.

في العام 1927 اكتشاف أول حقل نفط في كركوك بالعراق.

في العام 1937 حكومة المملكة المتحدة ترسم الحدود بين سوريا وفلسطين.

في العام 1944 انتحار القائد الألماني النازي إرفين رومل، حيث فضل الانتحار على المحاكمة العسكرية العلنية ومن ثمة مواجهة فرقة الإعدام.

في العام 1963 اندلاع ثورة 14 أكتوبر في اليمن الجنوبي من جبال ردفان ضد الاستعمار البريطاني.

في العام 1964 منح جائزة نوبل للسلام للقس الأميركي مارتن لوثر كينغ.

في العام 1981 محمد حسني مبارك يتولى رئاسة جمهورية مصر العربية خلفا للرئيس محمد أنور السادات بعد اغتياله في 6 أكتوبر.

في العام 1990 منح جائزة نوبل للسلام للزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، وهي أول مرة تمنح لزعيم شيوعي.

في العام 2008 الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بإقامة علاقات دبلوماسية بين سوريا ولبنان وفتح سفارة سورية في بيروت.

من مواليد الـ 14 من أكتوبر

في العام 1890 دوايت أيزنهاور رئيس الولايات المتحدة.

في العام 1906 حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمون.

في العام 1927 روجر مور ممثل إنجليزي.

في العام 1930 موبوتو سيسيسيكو رئيس زائيري.

من وفيات الـ 14 من أكتوبر

في العام 1932 أحمد شوقي شاعر مصري والملقب بأمير الشعراء

في العام 1999 جوليوس نيريري رئيس تنزانيا.

في العام 2016 فاروق شوشة شاعر وأديب وإذاعي مصري.



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