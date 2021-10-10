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من ذاكرة اليوم الـ 15 من أكتوبر

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من ذاكرة اليوم الـ 15 من أكتوبر

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من ذاكرة اليوم الـ 15 من أكتوبر
في العام 1912 ألفريد فاجنر يتمكن من صياغة نظرية الانجراف القاري.
في العام 1913 تيمور بن فيصل يصبح سلطانا لعمان ومسقط.
في العام 1950 بداية دخول القوات الصينية للأراضي الكورية.
في العام 1951 القوات البريطانية تنتشر في منطقة القناة لاحتلالها وذلك بعد موافقة البرلمان المصري على قرار رئيس الوزراء مصطفى النحاس بإلغاء معاهدة 1936.
في العام 1955 تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية.
في العام 1964 تفجير أول قنبلة ذرية صينية.
في العام 1969 اغتيال الرئيس الصومالي عبد الرشيد علي شارماركي.
في العام 2008 وزيرا الخارجية اللبناني فوزي صلوخ والسوري وليد المعلم يوقعان في دمشق على إعلان بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
في العام 2012 حكومة الفلبين وجبهة تحرير مورو الإسلامية توقعان اتفاقا إطاريا يفترض أن يرسي خلال أربع سنوات سلاما دائما وحكما ذاتيا للأقلية المسلمة في جزيرة مندتناو جنوبي البلاد.
في العام 2015 علماء آثار أميركيون يعلنون اكتشافهم أطلال مدينة سدوم مدينة قوم لوط المذكورة في القرآن الكريم والكتاب المقدس بعد عشر سنوات من التنقيب في غور الأردن.
من مواليد الـ 15 من أكتوبر
في العام 1801 رفاعة الطهطاوي مفكر مصري وأول مبتعث إلى فرنسا.
في العام 1844 فريدرخ نيتشه فيلسوف وشاعر ألماني.
في العام 1926 ميشيل فوكو فيلسوف فرنسي.
في العام 1931 حسن حسني ممثل مصري
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي لغسل اليدين

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