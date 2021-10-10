.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

من ذاكرة اليوم الـ 16 من أكتوبر

  • الخط

من ذاكرة اليوم الـ 16 من أكتوبر

نشر في: آخر تحديث:

من ذاكرة اليوم الـ 16 من أكتوبر
في العام 1793 إعدام الملكة ماري أنطوانيت زوجة لويس السادس عشر ملك فرنسا بتهمة الخيانة.
في العام 1924 القوات السعودية تدخل مدينة مكة بعد انسحاب الشريف حسين إلى جدة.
في العام 1933 الملك فؤاد يوقع مرسوما بتأسيس وإنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
في العام 1945 تأسيس منظمة الأغذية والزراعة / الفاو.
في العام 1965 الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة يقترح فتح حوار مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
في العام 1970 محمد أنور السادات يتولى رئاسة مصر رسميا خلفا لجمال عبد الناصر بصفته نائبا للرئيس.
في العام 1986 سقوط طائرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان وعلى متنها الطيار رون أراد.
في العام 2003 مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع قرار أميركي يقضي بقيام قوة متعددة الجنسيات في العراق تحت قيادة أميركية دون تحديد موعد إعادة السيادة للعراقيين.
من مواليد الـ 16 من أكتوبر
في العام 1854 أوسكار وايلد مؤلف مسرحي وروائي وشاعر أيرلندي.
في العام 1868 أحمد شوقي شاعر مصري والملقب بأمير الشعراء
في العام 1914 محمد ظاهر شاه آخر ملوك أفغانستان.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للتغذية

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
مصر..علماء يبتكرون أنسجة ذكية مضادة للبكتيريا والحروق مصر..علماء يبتكرون أنسجة ذكية مضادة للبكتيريا والحروق
احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50! احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50!
الأكثر قراءة
رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
صور وفيديو.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع صور وفيديو.. وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع
السيسي: السيسي: "بطاقة باسمي في المنيا واحد بيصرف بيها تموين"
بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام
الثلاثاء.. مباراة تاريخية بين الهلال والنصر الثلاثاء.. مباراة تاريخية بين الهلال والنصر
إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر
قبل أن تذهب
ميركل تحرج أردوغان برسالة مبطنة حول النظام الرئاسي
ميركل تحرج أردوغان برسالة مبطنة حول النظام الرئاسي
اكتشف المزيد