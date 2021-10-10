من ذاكرة اليوم الـ 16 من أكتوبر

في العام 1793 إعدام الملكة ماري أنطوانيت زوجة لويس السادس عشر ملك فرنسا بتهمة الخيانة.

في العام 1924 القوات السعودية تدخل مدينة مكة بعد انسحاب الشريف حسين إلى جدة.

في العام 1933 الملك فؤاد يوقع مرسوما بتأسيس وإنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

في العام 1945 تأسيس منظمة الأغذية والزراعة / الفاو.

في العام 1965 الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة يقترح فتح حوار مباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

في العام 1970 محمد أنور السادات يتولى رئاسة مصر رسميا خلفا لجمال عبد الناصر بصفته نائبا للرئيس.

في العام 1986 سقوط طائرة إسرائيلية فوق جنوب لبنان وعلى متنها الطيار رون أراد.

في العام 2003 مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع قرار أميركي يقضي بقيام قوة متعددة الجنسيات في العراق تحت قيادة أميركية دون تحديد موعد إعادة السيادة للعراقيين.

من مواليد الـ 16 من أكتوبر

في العام 1854 أوسكار وايلد مؤلف مسرحي وروائي وشاعر أيرلندي.

في العام 1868 أحمد شوقي شاعر مصري والملقب بأمير الشعراء

في العام 1914 محمد ظاهر شاه آخر ملوك أفغانستان.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للتغذية



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