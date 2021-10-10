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من ذاكرة اليوم الـ 17 من أكتوبر

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من ذاكرة اليوم الـ 17 من أكتوبر

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من ذاكرة اليوم الـ 17 من أكتوبر
في العام 1918 قيام مملكة يوغوسلافيا رسميا بالبلقان.
في العام 1961 الشرطة الفرنسية تقتل حوالي 300 مغترب جزائري وذلك بإلقائهم في نهر السين في باريس عقب مظاهرات شاركوا بها تحديا لقانون حظر التجول الذي يمنع الجزائريين من الخروج.
في العام 1979 الإعلان عن فوز الأم تريزا بجائزة نوبل للسلام وذلك نظرا لجهودها الإنسانية في مساعدة فقراء الهند والعالم.
في العام 1980 إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة تقوم بزيارة تاريخية للفاتيكان، حيث أصبحت أول ملكة تزور الحبر الأعظم.
في العام 1999 مجلس الوزراء الكويتي يقرر إيقاف جريدة السياسة عن الصدور لمدة خمسة أيام وذلك بسبب تعرضها للأمير.
في العام 2001 اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن مسؤوليتها عن الحادث انتقاما لمقتل أبو علي مصطفى على يد القوات الإسرائيلية.
من مواليد الـ 17 من أكتوبر
في العام 1760 سان سايمون فيلسوف واقتصادي فرنسي.
في العام 1817 السيد أحمد خان داعية إسلامي هندي.
في العام 1912 البابا يوحنا بولس الأول بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
في العام 1915 أرثر ميلر كاتب وروائي مسرحي أميركي.
من وفيات الـ 17 من أكتوبر
في العام 1982 يوسف وهبي ممثل مصري وملقب بعميد المسرح العربي.
في العام 1985 عبد المنعم الرفاعي سياسي وشاعر أردني، ورئيس وزراء أسبق.
وفي مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل باليوم العالمي للقضاء على الفقر

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